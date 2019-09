Escort Advisor, dal Molise pochi accessi al sito che 'mette i voti' alle prestazioni hot

Diciannovesimo posto nella classifica relativa ai dati del luglio scorso. Fra le città della regione, invece, Campobasso in vetta con oltre 1000 accessi, Isernia all’ultimo

CAMPOBASSO. Santi, poeti e navigatori. Ma non ‘della rete’ stando a quanto riporta la classifica degli accessi al sito hot che recensisce le prestazioni sessuali a pagamento.

Si chiama ‘Escort Advisor’ ed è la versione a luci rosse dei più noti siti nei quali si possono dare i voti alle strutture ricettive. Nel caso di specie, nella ‘speciale’ classifica redatta sulla base dei dati riferibili alla fine del luglio scorso, i molisani non sembrano preferire questo tipo di navigazione.

Intanto un dato: ‘Escort Advisor’ è fra i 60 siti più cliccati in Europa. Più di quelli che si occupano del meteo, più di quelli che forniscono informazioni utili come gli orari dei mezzi di trasporto. Svetta persino fra quelli che si occupano di cucina e ricette.

Il Molise si piazza in coda alla classifica delle regioni, al 19esimo posto. Nella ‘sottoclassifica’ degli accessi invece che arrivano dalle città della regione, Campobasso si piazza al primo posto con oltre 1000 click, Isernia all’ultimo.

Il portale delle recensioni dedicato alle prestazioni a pagamento funziona proprio come quelli più noti dove si danno i voti alle pizzerie, agli hotel, ai bed&breakfast. Stesso identico metodo, solo che si ‘giudica’ altro. Anche in questo caso, le ‘stelle’ che consentono il giudizio alla prestazione variano da 1 a 5.

Il sito, attraverso un algoritmo interno, stila anche una classifica delle migliori escort e un team si occupa anche di selezionare ed eliminare i commenti pubblicati per evitare di dare spazio a recensioni fasulle.

"Escort Advisor", dalla sua fondazione, ha totalizzato più di 30 milioni di visitatori e ogni mese riceve la visita di oltre 1,4 milioni di utenti. Secondo quanto riporta la classifica di Alexa (del gruppo Amazon) che misura il traffico e la popolarità di un sito, supera a livello di visite portali più conosciuti come Groupon, Casa.it e Quattroruote.

Cercano il sesso a pagamento soprattutto uomini dai 30 anni in su e non, come si potrebbe pensare, i più giovani: i servizi sono molto costosi, quindi bisogna avere una certa entrata economica per permetterseli. E forse è anche questo il motivo vero della performance negativa, questa volta degli utenti molisani.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale