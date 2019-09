Trascinato sul materassino sul lago di Castel San Vincenzo: salvato con un gommone

Una vicenda che ricorda quella del turista che ha attraversato tutto lo stretto di Messina, dopo essersi addormentato sotto il sole

ISERNIA. E’ stato trasportato dalla corrente, proprio come il turista che, la scorsa estate, dopo essersi addormentato sul materassino, dalla Calabria si è ritrovato in Sicilia. Questa volta non era lo stretto di Messina, ma il lago di Castel San Vincenzo, ma l’elemento in comune è il materassino in deriva.

Poco dopo le 14 è arrivata la segnalazione alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Isernia, che sono arrivati sul posto con mezzi nautici e personale specializzato in Soccorso Acquatico. Insieme a loro i carabinieri di Castel San Vincenzo, i forestali e i soccorritori il 118.

Per fortuna il proprietario di una struttura sul lago con un piccolo gommone è riuscito a raggiungere il malcapitato riportandolo a riva sano e salvo.

