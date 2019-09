Banditi al lavoro nel week-end, colpo notturno allo sportello delle Poste

Ladri in azione a San Martino in Pensilis, sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri: ancora da accertare l’entità del furto

CAMPOBASSO. Ancora un assalto ad uno sportello automatico per il prelievo di denaro contante.

Questa notte i malviventi hanno preso di mira il postamat di San Martino in Pensilis: forze dell'ordine al lavoro per ricostruire le fase del colpo, stabilire l’entità del furto subito e le modalità messe in atto per poter arraffare i soldi che, come consuetudine, vengono ‘ricaricati’ dagli istituti di credito soprattutto nei week end, quando l’attività di prelievo da parte dei clienti è maggiore.

Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno compiendo le verifiche per la messa in sicurezza dell’area. Le indagini sono in corso, se ne occupano i Carabinieri di Larino.

