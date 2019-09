La Polizia Penitenziaria in festa ha celebrato il 202esimo anniversario

La cerimonia è stata ospitata al Castello Pandone di Venafro alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose



VENAFRO. Con una cerimonia molto sentita è stato celebrato ieri mattina a Venafro il 202esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia penitenziaria. A fare da cornice è stata la stupenda location del Castello Pandone. Presenti all’evento le massime autorità civili, militari e religiose, accolte da un picchetto d’onore.

Nel salone del Castello, dopo gli interventi previsti dal cerimoniale, il prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e l’assessore regionale, Roberto Di Baggio, hanno proceduto alle consegna degli attestati di onorificenza a tre agenti che si sono particolarmente distinti per le azioni messe in campo. A seguire, un concerto di musica da camera per canto e pianoforte.

La cerimonia si è conclusa con una visita delle autorità ai locali del Castello, attraverso le stanze con i noti ‘cavalli’ di Enrico Pandone, il loggiato, il Museo nazionale del Molise e il terrazzo. Ad guidare i visitatori alla scoperta delle meraviglie dell’antico maniero è stata la storica dell’arte Carmen D’Antonino di MeMo Cantieri Culturali. Ringraziamenti sono stati formulati al polo museale del Molise nella figura di Irene Spada, direttrice del castello.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale