Fuori strada con il tir, tragedia sfiorata in città: autotrasportatore in ospedale

L’incidente questa mattina presto in via Garibaldi, a Campobasso. L’uomo è rimasto ferito, disagi alla viabilità, si lavora per rimuovere il mezzo pesante dalla sede stradale

CAMPOBASSO. Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale capitato questa mattina intorno alle 6 lungo via Garibaldi, più o meno all’altezza dello svincolo per via Sant’Antonio Abate.

Un mezzo pesante, destinato al trasporto di forniture per supermercati, è uscito fuori strada, per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. L’arteria cittadina è una fra le più trafficate, visto che consente una viabilità alternativa per entrare o uscire dal capoluogo.

Visto l’orario nel quale è accaduto l’incidente, non si sono registrati altri mezzi coinvolti: l’autista del tir è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, viabilità rallentata e percorsi alternativi per la mobilità cittadina per consentire di liberare la sede stradale dal mezzo pesante

(seguono aggiornamenti)

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale