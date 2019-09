La terra trema in Molise: lieve scossa in provincia di Isernia

Terremoto di magnitudo 2.4, questo pomeriggio intorno alle 16, con epicentro Castelpizzuto. Non sono stati registrati danni

CASTELPIZZUTO. Torna a tremare la terra in Molise. E questa volta l’epicentro si registra in territorio pentro, precisamente a Castelpizzuto.

Una lieve scossa, di magnitudo 2.4, è stata rilevata dai sismografi dell’Ingv – Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, questo pomeriggio alle 15:59, ad una profondità di 8,8 chilometri.

Considerata la leggera entità, non si segnalano danni a persone o cose. Tuttavia, il terremoto è stato avvertito in paese, come anche nei centri limitrofi, tra cui Longano, Pettoranello del Molise e Sant’Agapito. Con non poca preoccupazione per i residenti.

Lo scorso 6 settembre un’altra scossa ha interessato il Molise, precisamente il comune di Montecilfone.

