Mezza Campobasso senz’acqua, ancora lavori all’acquedotto ‘Molisano destro’

I lavori sembravano essersi conclusi intorno all’ora di pranzo ma una riparazione non ha retto. I tecnici della ‘Molise Acque’ di nuovo all’opera

CAMPOBASSO. Dopo l’iniziale ripristino del flusso idrico in una parte popolosa della città, purtroppo a causa di problemi legati ai lavori di riparazione l’azienda speciale ‘Molise Acque’ ha dovuto nuovamente interrompere la fornitura.

Il disservizio è stato causato da una improvvisa e importante rottura avvenuta sulla condotta Monte Verde - Colle Impiso dell'Acquedotto molisano destro, ieri intorno alle 20.

I quartieri rimasti a secco sono la zona di Colle delle Api, San Giovanni in Golfo, la Caserma Allievi Carabinieri, Contrada Coste d'Oratino, canile Santo Stefano e parte alta di Santo Stefano.

La ‘Molise Acque’ si è messa all’opera fin da ieri sera, per riparare la perdita i cui lavori sembravano, appunto, essersi conclusi oggi intorno all’ora di pranzo. Ma, come comunicato dal sindaco Gravina, la riparazione operata nella zona di Fossato Cupo non ha retto e si sta procedendo ad un nuovo intervento che dovrebbe concludersi intorno alle 19.30.

