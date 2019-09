Guerra allo spaccio e al bullismo: la Polizia presidia le scuole di Isernia

Ripartono, con la ripresa delle lezioni, i controlli disposti dal questore Pellicone per garantire il diritto allo studio e lo svolgimento delle regolare delle attività didattiche

ISERNIA. Prevenire lo spaccio di droga e scongiurare episodi di vandalismo e bullismo. Con questo obiettivo sono ripartiti da questa mattina i controlli della Polizia nelle scuole di Isernia.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico il questore Roberto Pellicone, ha ritenuto necessario assicurare numerosi servizi mirati di prevenzione e di vigilanza presso gli istituti scolastici della provincia, con lo scopo di garantire il diritto allo studio e lo svolgimento regolare delle attività didattiche.



“Ogni mattina – annunciano dalla Questura -, specialmente nelle fasce orarie coincidenti con l’inizio ed il termine delle attività scolastiche, la Polizia di Stato sarà presente dinanzi agli istituti scolastici del capoluogo e nei luoghi di ritrovo dei giovani, non solo per i compiti istituzionali di vigilanza, ma anche per raccogliere segnalazioni, ascoltare gli studenti a restare a loro disposizione per qualsiasi problematica.

L’obiettivo è quello di prevenire e reprimere l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche gli episodi di vandalismo e danneggiamento alle strutture scolastiche e gli atti di bullismo e di violenza tra studenti e nei confronti dei docenti”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale