Cadono i calcinacci nel centro storico: intervengono i Vigili del Fuoco

ISERNIA. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per rimuovere dei calcinacci che si sono staccati da un cornicione all’imbocco di via Marcelli a Isernia.

L’episodio è accaduto ieri sera, nelle ore in cui borgo ospitava gli eventi clou del Settembre Isernino.

Scattato l’allarme gli uomini del comando provinciale di contrada Rio hanno provveduto alla rimozione del calcinacci, transennando temporaneamente l’area.

