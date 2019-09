Al via la 7^ edizione di ‘Una vita da social’, la Campagna educativa della polizia postale

Arriva anche in Molise il tour itinerante di 62 tappe che attraverserà tutto il territorio nazionale e non solo

TERMOLI. Dopo aver fatto tappa nelle città Abruzzesi dell’Aquila e di Vasto (CH), il Truck della polizia postale e delle comunicazioni arriva anche in Molise e, nella mattinata del 18 settembre sarà a Termoli, in Piazza Vittorio Veneto, dove il personale del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Molise incontrerà gli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado.

Si tratta della più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla polizia delle comunicazioni, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Un progetto al passo con i tempi delle nuove generazioni, che nel corso delle precedenti edizioni ha raccolto un grande consenso. Per il Molise, basti pensare che gli operatori della Polizia Postale, anche attraverso specifici incontri e seminari, hanno incontrato più di 3.000 studenti sia nelle piazze che nelle scuole e circa 200 genitori nonché 150 insegnanti per un totale di 32 Istituti scolastici.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”. Gli studenti attraverso il diario di bordo potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo.

