Rientro dal Kosovo e promozione: Fabio Ficuciello tenente colonnello dei carabinieri

Dal 2016 alla guida della compagnia di Termoli, ha diretto importanti operazioni anticriminalità e promosso iniziative sulla promozione della cultura della legalità nelle scuole e contro le truffe agli anziani

TERMOLI. Rientro dal Kosovo e promozione per il comandante della Compagnia Carabinieri di Termoli: il maggiore Fabio Ficuciello è stato promosso tenente colonnello.

L’ufficiale, alla guida della Compagnia di Termoli dal settembre del 2016, è da poco rientrato in Molise dopo oltre 7 mesi di missione in Kosovo, dove ha rivestito l’incarico di Provost Marshal e comandante della Polizia militare in ambito Nato.

Dal suo arrivo sulla costa molisana, numerose sono state le operazioni di servizio dirette dall’ufficiale e apprezzatissime le iniziative mirate alla divulgazione della cultura della legalità nelle scuole e nei centri di aggregazione. Altri importanti successi sono giunti dalle campagne di sensibilizzazione, rivolte soprattutto agli anziani, sugli accorgimenti tecnici da adottare per prevenire truffe e furti.

Il comandante Ficuciello è insignito di numerose medaglie (Alleanza Atlantica, medaglie commemorative della Repubblica Italiana, lungo comando, anzianità di servizio) e diverse onorificenze.

Sono giunti all’ufficiale gli auguri per il meritato riconoscimento da parte del colonnello Emanuele Gaeta e da tutti i carabinieri del Comando provinciale di Campobasso.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale