Colpo grosso della ‘banda dei farmaci’: spariti nel nulla medicinali per migliaia di euro

Nel mirino un'azienda che si occupa delle consegne per conto di importanti case farmaceutiche. Il materiale, destinato alle farmacie e alla parafarmacie del Molise, era già stato caricato sui tre furgoncini assaltati da almeno 5 ‘esperti’, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza

CAMPOBASSO. Diretto in Molise, per rifornire farmacie e parafarmacie, uno dei 3 camioncini pieni zeppi di farmaci assaltati da una banda di malviventi nel piazzale di un’azienda di Chieti Scalo, la Emmea, società che si occupa delle consegne per conto di importanti case farmaceutiche.

Il colpo è stato messo a segno nella notte fra sabato e domenica scorsi, come riferisce il quotidiano abruzzese ‘Il Centro’, senza che scattasse l’allarme visto che la razzia si è consumata nell’area esterna dell’azienda: per entrare nel piazzale dove erano parcheggiati i mezzi - pronti a consegnare i farmaci nel Molise, nelle Marche e in Abruzzo - i cinque rapinatori hanno bucato la recinzione di un’attività vicina e forzato un camioncino che è stato usato per scappare ma solo dopo averlo caricato con le scatole contenenti i medicinali che erano già state posizionate sui tre mezzi pronti a partire. Una volta caricato il camion prelevato dall’azienda vicina, i malviventi sono scappati e dopo qualche centinaio di metri hanno abbandonato il mezzo, caricando solo i farmaci più costosi su un altro veicolo parcheggiato in precedenza e usato per non destare sospetti.

Il furto è stato segnalato nella serata di domenica da un dipendente che stava per iniziare il turno. Sul posto la Polizia e anche la Scientifica. Secondo le prime ipotesi investigative, si tratterebbe di ladri esperti del settore vista la cernita sui farmaci da rubare effettuata dai malviventi. Ad ogni modo la 'banda del farmaci' è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza.

