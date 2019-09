Cade in un burrone nelle campagne del Molise: intervento dei vigili del fuoco

E’ successo questa mattina, in territorio di Gambatesa. Sul posto per l’intervento di salvataggio i vigili del fuoco

CAMPOBASSO. Vigili del fuoco in azione a Gambatesa, per salvare l’uomo che questa mattina, intorno alle 11.30, è caduto in un burrone. Sul posto per i soccorsi anche ambulanza del 118 e forze dell’ordine.

(seguono aggiornamenti)

