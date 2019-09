Cade in un burrone nelle campagne del Molise: vigili del fuoco in azione con l’elicottero

E’ successo questa mattina, in territorio di Riccia. L’uomo era andato a caccia in compagnia di un amico. L'intervento di salvataggio è durato diverse ore

CAMPOBASSO. Vigili del fuoco in azione a Gambatesa, per salvare il cacciatore che questa mattina, intorno alle 11.30, è caduto in un burrone. Sul posto per i soccorsi anche l'ambulanza del 118 e forze dell’ordine.

Dalle prime informazioni l’uomo, che stava attraversando il bosco in compagnia di un amico, è precipitato in un dirupo e nella caduta ha riportato una frattura a tibia e perone. Cosciente quando sono arrivati i medici è stato soccorso e portato in ospedale.

A soccorrere il cacciatore disperso in contrada Folicori i vigili del fuoco, intervenuti con una prima squadra di soccorso e con gli specialisti Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando provinciale di Campobasso. Per il recupero del ferito è intervenuto l’elicottero Drago 67 del Nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Bari, che ha provveduto anche al trasporto in ospedale. Sul posto carabinieri e personale sanitario del 118. Le operazioni sono terminate alle 16.

