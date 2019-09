Campobasso, manifestazioni e eventi: strade chiuse e divieto di sosta in città, ecco dove

Week-end ricco di appuntamenti, si comincia domani sera con la manifestazione nel borgo e lo 'Street Food Festival' per finire domenica con la gara dell’Avis e ‘Bicincittà19’. E poi, lunedì, ci sono anche i lavori alla condotta idrica

CAMPOBASSO. Oltre alle ‘Giornate europee del Patrimonio’, il capoluogo di regione vivrà un lungo week end di eventi che culmineranno con domenica ricchissima di appuntamenti. Per questo motivo il Comune ha emanato una serie di ordinanze per la chiusura temporanea di alcune strade.

Si parte domani, 20 settembre, con la manifestazione “ Moda, balli e sapori nel borgo“: saranno inibite al traffico e alla sosta via Cannavina e Largo San Leonardo.

Da venerdì e fino a domenica, in occasione della manifestazione “Street Food Village”, dalle 8 alle 24, divieto di sosta e di transito in via Verdone, via Romagnoli, piazza della Vittoria. Dalle 20 alle 24, non si potrà parcheggiare né passare in via De Attellis e piazza Vittorio Emanuele (adiacente Palazzo San Giorgio)

Domenica mattina, in occasione del 50esimo anniversario della costituzione dell’Avis, dalle 8 fino a fine manifestazione, il divieto di sosta in via Benevento dal tratto dall’ incrocio di via Torino alla scalinata retrostante il mercato coperto; in via Petrella, dal Monumento dei Caduti a incrocio stradina Asrem. Dalle ore 11.00 fino alla fine corteo, saranno chiuse al traffico via Roma, nel tratto compreso tra via Pietrunto a via Marconi; via Palombo; via Pietrunto in via Roma, da incrocio di Via Trieste.

Sempre domenica mattina, la città sarà invasa da migliaia di biciclette per la consueta “Biciincittà 2019“ : dalle 10.30 saranno chiuse temporaneamente tutte le strade del percorso che partirà da piazza Vittorio Emanuele. ‘Off limits’ quindi viale Regina Elena, piazza Falcone e Borsellino, via Trivisonno, viale Manzoni, via Erculanea, via Cavour, via Garibaldi, via Mazzini, via Nazario Sauro, via Garibaldi, viale Fratelli Sipio, via Garibaldi, piazzale Palatucci, via Tiberio, via Insorti D’ungheria, via Colitto, via Crispi, via Mazzini, piazza Pepe, corso Vittorio Emanuele II, via Pietrunto, via Roma, piazza della Vittoria, via Petrella; via Duca D’Aosta, via Conte Rosso; via Duca degli Abruzzi, via Principe di Piemonte. La manifestazione si conclude con l’arrivo a ‘La Baita’ nel comune di Ferrazzano.

Per lavori alla condotta idrica, lunedì 23 settembre, alle ore 7.00, il divieto di sosta interesserà Via Roma, tratto da incrocio Via De Attellis a incrocio Via Romagnoli.

