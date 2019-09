Operazione antidroga a Campobasso. Perquisizioni in corso

Poliziotti della Squadra Volante in azione in via Quircio. Controlli su alcuni pregiudicati ai domiciliari. Via vai di auto tra la zona del quartiere popolare e la Questura



CAMPOBASSO. Operazione antidroga in corso a Campobasso. La Squadra Volante della Polizia sta effettuando una serie di perquisizioni in via Quircio, strada da sempre sotto l’attenzione delle forze dell’ordine.

Il blitz è scattato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 settembre. I controlli riguarderebbero in particolare alcuni pregiudicati ai domiciliari, tra cui una donna. Via vai di auto tra la zona del quartiere popolare e la Questura di via Tiberio.

(seguono aggiornamenti)

