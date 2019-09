Passione Casa, da Unieuro super offerte e l’asciugatrice in regalo

REDAZIONALE/ Nuovi sconti presso il punto vendita Calabrese srl di Viale 3 Marzo 1970 a Isernia. Promozione valida fino al 10 ottobre

ISERNIA. Non smette di stupire, con le sue allettanti offerte, Unieuro Calabrese Srl.

Al via oggi, 20 ottobre, presso il punto vendita di Viale 3 Marzo 1970 a Isernia, la promozione ‘Passione Casa 2019’. Ed ecco che, acquistando un grande elettrodomestico, si riceve in omaggio l’asciugatrice.

Ad esempio, con soli 699 euro si può avere la combo tra lavatrice e asciugatrice Hotpoint, oppure l’abbinata con frigorifero, forno, lavastoviglie. Tutto delle migliori marche, ad un prezzo piccolo piccolo.

Ma le occasioni sono ancora tante. Ad accogliere i clienti nello store pentro tanti altri sconti, fino al 50%, su una vasta scelta di prodotti. Con soli 499 euro, solo per citare qualche offerta, ci si porta a casa un Samsung tv led smart – ultra HD da 55”; con 699 euro, anziché 899, è possibile acquistare un notebook Ideapad Lenovo; con 379 euro, anziché 619, è in vendita una fotocamera mirrorless Canon, con 499 euro un notebook Acer.

Sconti anche su ferri da stiro, smartphone, piccoli elettrodomestici e impianti hi-fi. La scelta è ampia. Non resta che correre da Unieuro. Le offerte correnti saranno valide fino al 10 ottobre.



