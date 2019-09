Lavori per la fibra ottica, divieti di sosta in città fino a gennaio 2020

L’elenco delle strade interessate sarà comunicato ai cittadini con l’apposizione della segnaletica. Chi non rispetta l’ordinanza rischia di vedersi portar via l’auto dal carro attrezzi

CAMPOBASSO. Lavori di scavo per la posa della fibra ottica a Campobasso, divieti di sosta in diverse strade della città, dalle 7 alle 19, fino al 29 gennaio 2020. Lo prevedono le ordinanze firmate dal dirigente della Polizia municipale Matteo Iacovelli.

Queste le strade interessate: Via De Gasperi, Via Gramsci, Via delle Frasche, Via Trotta, Via Gammieri, Via Jovine, Via Altobello, Via IV Novembre, Via Einaudi, Via XXIV Maggio, Via Largo Antonio Gramsci, Via Piazza Caduti Tiro a Segno, Via Arnaldo de Lisio, Contrada Colle dell’Orso, S.C San Giovanni, Traversa Alcide Gasperi, Via Alcide De Gasperi, Via Antonio Gramsci, Via Benedetto Croce, Via Colle dell’Orso, Via Traversa Gramsci, Via Enrico Presutti, Via Giovanni Amendola, Via Giovanni Boccardi, Via Nicola Scarano, Via Piave, Via Sicilia; Via Federico Ciccaglione, Traversa Francesco Colitto, Via Luigi Sturzo, Via Piave, Via Carlo Maranelli, Via XXIV Maggio, Via IV Novembre, Via Matteotti, Via Francesco Longano, Via Eugenio Cirese, Via Benedetto Croce, Via Prosdocimo Rotondo.

La ditta esecutrice dei lavori segnalerà ai cittadini, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori, con apposita segnaletica, i giorni in cui sarà vietato parcheggiare l’auto. Eventuali veicoli in sosta verranno rimossi con il carro attrezzi.

