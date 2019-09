Coinvolto in un incidente stradale lo scorso agosto, muore commerciante isernino

È deceduto in ospedale Carmine Abronzino. Lo scontro nei pressi del bivio di Pettoranello del Molise

ISERNIA. Non ce l’ha fatta, il 58enne di Isernia rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto il 28 agosto scorso nei pressi dello svincolo per Pettoranello del Molise.

Carmine Abronzino è deceduto la scorsa notte, all’ospedale di Pescara, a causa delle complicazioni al suo quadro clinico, successivamente allo schianto.

Uno scontro violento tra due auto, nel quale rimasero feriti in tre. Ma le sue condizioni furono giudicate da subito molto critiche. Fu trasportato dai sanitari del 118 dapprima al Veneziale di Isernia, per essere poi trasferito fuori regione. L’uomo, titolare di un’attività commerciale nel capoluogo pentro, era molto conosciuto. Sgomento in città per la sua prematura scomparsa.

