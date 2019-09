Due risse in un paio d’ore: codice rosso per un 50enne pestato dal branco

Gli episodi questa mattina all’alba a Termoli: se l’è vista brutta l’uomo ricoverato al San Timoteo con numerose fratture. Un’altra zuffa sul lungomare sedata dalle forze dell’ordine

TERMOLI. Due risse nella notte appena trascorsa hanno allertato le forze dell’ordine della città costiera. Il bilancio della movida violenta: un uomo in ospedale, in codice rosso. Il 50enne sarebbe stato accerchiato e pestato da più persone tanto da riportare numerose fratture. Il fattaccio in piazzetta Ruffini intorno alle 4. Meno di un paio di ore dopo, sul lungomare, un’altra zuffa sedata sempre dalle forze dell’ordine: diverse le persone coinvolte nel litigio ma per nessuna sarebbe stato necessario il ricovero in ospedale.

