La polizia festeggia il suo patrono, a Castelpetroso le celebrazioni per San Michele

La cerimonia, svoltasi nel santuario della Madonna dell’Addolorata, è stata presieduta dal vescovo di Trivento mons. Palumbo



CASTELPETROSO. Lo splendido scenario del santuario della Madonna dell’Addolorata ha fatto da cornice alla cerimonia organizzata in onore di San Michele, patrono della polizia di Stato. A celebrare la messa è stato il stato il vescovo della diocesi di Trivento, mons. Claudio Palumbo che ha unito in preghiera i tanti presenti. Non solo poliziotti ma anche tanti fedeli ad accompagnare il momento di riflessione.

Successivamente la cerimonia si è spostata nella sede della questura di Isernia dove è stato organizzato il Family Day, un momento di convivialità utile a ribadire l’impegno delle forze armate nel controllo e nella difesa del territorio. Tra le priorità indicate dal questore di Isernia vi è il servizio di prevenzione dei reati e la lotta all’uso degli stupefacenti.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale