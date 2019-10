Due incidenti sulle strade del Molise: feriti in ospedale

E’ successo questo pomeriggio, sulla statale 17, all’altezza di Vinchiaturo e sulla Bifernina, in corrispondenza dello svincolo per Lucito



CAMPOBASSO. Due incidenti sulle strade del Molise. Entrambi nel pomeriggio, dovuti forse alla pioggia battente.

Sono state soccorse e portate all’ospedale di Campobasso le persone rimaste ferite, in maniera non grave, nello scontro tra due auto avvenuto intorno alle 18 sulla Bifernina, all’altezza del bivio per Lucito. Sul posto, per i soccorsi, l’ambulanza del 118, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Un 39enne è invece rimasto ferito nell’incidente che si è verificato sulla statale 17, all’altezza di Vinchiaturo. Con tutta probabilità a causa del temporale la sua auto è finita fuori strada e si è ribaltata. Anche in questo caso sono intervenuti vigili del fuoco e medici del pronto intervento sanitario. L’uomo non è in gravi condizioni.

