Si affaccia dal muraglione del castello e precipita: giovane in gravi condizioni

L’incidente, sul quale si sta cercando di fare luce, questa mattina intorno alle 7 nei pressi della terrazza del maniero di Termoli

TERMOLI. E’ ricoverato in gravi condizioni al San Timoteo il giovane caduto questa mattina dal muraglione del borgo antico. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo, di origini straniere, era in compagnia di un gruppo di persone quando, intorno alle 7, si sarebbe sbilanciato troppo finendo rovinosamente a terra nei pressi della terrazza del Castello Svevo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, il ragazzo è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza della Misericordia.

