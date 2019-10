Rally del Molise, da oggi divieti di sosta e strade chiuse al traffico nel centro di Campobasso

Le nuove disposizioni alla circolazione in vigore fino al 6 ottobre. Previste deviazioni e per chi non rispetta l’ordinanza la rimozione dell’auto con il carro attrezzi

CAMPOBASSO. Rally del Molise, divieti di sosta e strade chiuse al traffico, a partire da oggi, in vista dell’importante competizione sportiva in programma per il 5 e il 6 ottobre. Gara che porterà a Campobasso i campioni italiani del Rally e tanti appassionati.

Le nuove disposizioni sono previste in un’ordinanza del dirigente della Polizia locale del capoluogo. Già da questa mattina e fino alle 2 del 6 ottobre divieto di sosta e chiusura al traffico dell’area dell’ex Romagnoli e di via Albino.

In via Trivisonno il divieto di sosta scatterà alle 8 di sabato 5 ottobre e sarà in vigore fino al termine della manifestazione. Divieto di sosta dalle 6 del 5 ottobre alle 22 del 6 ottobre in piazza Vittorio Emanuele, via Cavour e piazza della Vittoria.

Circolazione vietata e strade chiuse al traffico dalle 8 del 5 ottobre alla fine della gara in via Trivisonno, via Monsignor Bologna e viale Manzoni; dalle 6 alle 20 del 5 ottobre anche in piazza Vittorio Emanuele e via De Attelis.

Sarà la Polizia locale a provvedere alle deviazioni al traffico. Eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno spostati con il carro attrezzi.

