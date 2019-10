Le sue condizioni sono gravi. E’ successo questa mattina a Larino, immediati i soccorsi

LARINO. Ancora un incidente nei campi del Molise, agricoltore travolto dal trattore con il quale stava lavorando. L’incidente si è verificato questa mattina a Larino, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

L’uomo, 51 anni, titolare di un’impresa agricola, è stato sbalzato a terra ma per fortuna non è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo, tanto che è riuscito a chiedere aiuto. E’ stato un vicino a chiamare i soccorsi.

Immediato l'arrivo dei sanitari del 118, che hanno trasportato il 51enne all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli, dov’è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia. Dai primi riscontri l’agricoltore ha riportato diverse fratture. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi resta riservata.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale