Sanità senza fondi ma premi di risultato a pioggia: 4 dirigenti condannati dalla Corte dei Conti

Il provvedimento giunge a conclusione dell'operazione Rain Awards

CAMPOBASSO. Fatti accaduti nel 2009, oggetto di una sentenza della Corte dei Conti pubblicata il 22 luglio scorso che arriva a conclusione della operazione 'Rain Awards' condotta dalla Guardia di Finanza di Campobasso su delega della Procura Regionale della magistratura contabil.

Quattro dirigenti della Azienda Sanitaria Regionale del Molise sono stati condannati per danno erariale in relazione all’illecita erogazione di retribuzioni stipendiali accessorie. In pratica ci si riferisce ai premi di risultato erogati nel 2009 e oggetto di una 'segnalazione' arrivata alla Corte dei Conti il 6 giugno 2011 nella quale il mittente denunciava l'illegittima erogazione da parte dell'Asrem. Nei guai l'allora direttore generale, il direttore amministrativo dell'epoca, il direttore sanitario e la dirigente responsabile delle Risorse Umane.

Retribuzione di risultato ' a pioggia', secondo le tesi contestate ai 4 esponenti di spicco dell'Asrem condannati a risarcire l'azienda sanitaria per somme che variano dai 100mila euro a carico del direttore generale dell'epoca, ai 70mila a carico del direttore amministrativo, ai 50mila del direttore sanitario e ai 70mila della dirigente delle risorse umane.

Alla presenza del Procuratore Regionale dottor Stefano Grossi e del Sostituto Procuratore Regionale dottor Roberto D’Alessandro, nonché del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso, Colonnello Maurizio Favia, si terrà alle ore 11 di questa mattina presso la caserma “Zara” della Guardia di Finanza una conferenza stampa in cui saranno illustrati i dettagli della operazione.

