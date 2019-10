Campobassano cade nella truffa dei ‘pezzi di ricambio’: 20enne denunciato

Il giovane, con precedenti specifici, aveva intascato 1.500 euro senza spedire nulla. L’invito della Polizia postale, che l’ha scoperto, a prestare molta attenzione agli acquisti on line

CAMPOBASSO. Compra su un sito web un pezzo di ricambio per un furgone, paga 1.500 euro sulla carta Postepay indicata su internet, ma dell’oggetto acquistato nessuna traccia. Scomparso nel nulla il venditore.

E’ quello che è successo a un cittadino di Campobasso, che si è rivolto subito alla Polizia, che a seguito di immediate indagini ha scoperto che dietro l’annuncio si celava un ventenne dell’hinterland campano, con diversi precedenti per truffe on-line, realizzate con lo stesso metodo criminale.

Gli uomini del Compartimento della Polizia postale e delle comunicazioni per il Molise sono riusciti a risalire al giovane, il quale aveva fatto perdere le proprie tracce credendo di farla franca. Per lui la denuncia per truffa.

Dalla Polpost l’invito a prestare particolare cautela agli annunci di vendita on line, per evitare spiacevoli sorprese, prediligendo siti relativi a ditte specializzate o comunque conosciute sul mercato. E assicurandosi preventivamente della reale esistenza della ditta fornitrice, diffidando delle proposte commerciali che richiedono di versare per intero la somma dell’acquisto, anziché una caparra (che non sia comunque superiore al 20% della somma totale).

