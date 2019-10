Mariano Prencipe nominato presidente della Camera penale molisana

Il suo ricordo del compianto Erminio Roberto e il suo primo messaggio, per il rafforzamento della cultura dei diritti e delle garanzie, in un momento difficile per la civiltà giuridica

CAMPOBASSO. L’avvocato Mariano Prencipe è il nuovo presidente della Camera penale molisana. La nomina dopo le elezioni del 30 settembre e il direttivo che si è svolto nella giornata di ieri, per il conferimento delle cariche.

Insieme a Prencipe sono stati nominati gli avvocati Fiorina Piacci (segretario) e Giovanni Pietrunti (tesoriere). I componenti del direttivo sono gli avvocati Nicolino Cristofaro, Antonello Veneziano, Giuseppe Fazio, Elena Verde e Simone Catalano.

“Nell'indelebile ricordo della figura e del lavoro fatto dal compianto presidente Erminio Roberto – il messaggio di Prencipe - e nel ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato alle elezioni, esiste la consapevolezza, da parte del nostro organismo e degli avvocati penalisti molisani, che il principale obiettivo da perseguire è quello della diffusione e del rafforzamento della cultura dei diritti e delle garanzie, nella società e nel confronto con le istituzioni”.

“Sul piano della civiltà giuridica – ha concluso il neo presidente – è questo uno dei momenti più bui della storia del nostro Paese e gli avvocati hanno il dovere di opporsi alla deriva giustizialista”.

Si precisa che le Camere penali del Molise sono tre: quella molisana (Campobasso), quella di Isernia e quella di Larino.

