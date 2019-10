Frosolone: foglio di via per un pregiudicato campano

L’uomo si aggirava per le strade cittadine in atteggiamenti sospetti che hanno portato i carabinieri ad agire di conseguenza.

FROSOLONE. I carabinieri della stazione di Frosolone, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, svolti nell’ambito cittadino, tempo addietro avevano intercettato un uomo di origini campane che con fare sospetto si aggirava nei pressi delle abitazioni asserendo di essere un venditore ambulante di intimo e calzini, anche se il borsone che aveva in spalla era vuoto. In particolare costui si era anche soffermato nei pressi dei negozi della zona, ed era stato notato mentre osservava all’interno.

L’approfondimento degli accertamenti ha consentito di appurare che il soggetto era gravato da numerosi precedenti per reati con il patrimonio. Pertanto, considerato l’atteggiamento sospetto e la totale assenza di apparenti giustificate ragioni della sua presenza in paese, i militari hanno formulato alla questura la proposta per l’irrogazione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Frosolone per tre anni. Il provvedimento è stato così emesso e contestualmente notificato all’interessato.

