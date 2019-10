Il premier Conte domani a Campobasso, strade chiuse al traffico e alla sosta

L’elenco delle modifiche alla viabilità in un’ordinanza. Eventuali veicoli in sosta nelle aree interessate saranno portati via col carro attrezzi



CAMPOBASSO. Strade del centro chiuse al traffico e alla sosta domani, venerdì 12 ottobre, in occasione della visita a Campobasso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo il passaggio a Isernia, il premier alle 14.30 sarà in Prefettura, per firmare il Cis, che assegna al Molise finanziamenti per 220 milioni di euro.

Con ordinanza del dirigente della Polizia locale di Campobasso domani, a partire dalle 12, sarà chiusa al traffico Piazza Pepe, compresi gli autorizzati, i portatori di handicap e i loro accompagnatori. Dalle 11 divieto di sosta a piazza Cesare Battisti, lato da via Mazzini a via Cardarelli; piazza Pepe, antistante Banca dell’Adriatico e tratto Bar Lupacchioli, fino a incrocio via Palombo; corso Vittorio Emanuele, da incrocio via Palombo a incrocio via Pietrunto; via Palombo e via Marconi, da ingresso di Piazzetta Palombo a intersezioni via Ferrari-via Orefici.

Divieto di sosta a partire dalle 10, invece, nell’area sud dell’ex stadio Romagnoli, che sarà riservata ai sindaci e alle autorità che parteciperanno alla cerimonia. Dalle ore 12 sarà inoltre spostata la fermata degli autobus urbani da Villetta Flora a via Pietrunto. Prevista la chiusura temporanea del traffico in occasione del passaggio del corteo. Eventuali veicoli in sosta saranno rimossi col carro attrezzi.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale