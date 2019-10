Carovilli, visita notturna in paese di un orso marsicano

L’esemplare è stato avvistato in zona Fontecurelli. E la Proloco ricorda le raccomandazioni del Parco Nazionale a tutela delle persone e dell’animale stesso

CAROVILLI. Avvistato la scorsa notte a Carovilli un esemplare di Orso Marsicano. L’animale, verosimilmente allontanatosi dal Parco Nazionale Abruzzo, Lazione Molise, si aggirava in zona Fontecurelli ed è qui che è stato fotografato.

La notizia è stata diffusa in paese e a tutti dalla ProLoco, che ha colto l’occasione di ricordare le raccomandazioni dell’Ente Parco in occasione di tali avvistamenti. Raccomandazioni a protezione dei cittadini e degli orsi, che rappresentano una specie protetta.

È importante che l’animale non si abitui alla presenza dell’uomo proprio per non ‘confondere’ gli habitat. In primis, non dovrebbe essere fotografato e postato sui social, per non fornire ai curiosi precise indicazioni circa la sua collocazione. In secondo luogo, non deve trovare cibo facile, quindi gli orti e le aree di allevamento andrebbero recintate e in qualche modo tutelate. Infine, l’orso marsicano, nonostante non siano note notizie di attacchi all’uomo se non per difesa, non va avvicinato e, nel caso di incontro, è necessario gli venga lasciata una via di fuga.

L’obiettivo è che non si verifichi più quanto accaduto giorni addietro a Rionero Sannitico, quando un plantigrado è stato investito e ucciso da un automobilista, il quale non si è neppure fermato per allertare i soccorsi.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale