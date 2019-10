L’addio agli agenti uccisi a Triste, alzabandiera solenne e silenzio d’ordinanza anche in Molise

Il questore Mario Caggegi ha preso parte alla cerimonia di commemorazione davanti allo schieramento interforze composto da Polizia di Stato e Carabinieri

CAMPOBASSO. Questa mattina, in occasione della celebrazione a Trieste dei funerali dell’agente scelto Pierluigi Rotta e dell’agente Matteo Demenego, caduti in servizio lo scorso 4 ottobre, il Questore Mario Caggegi ha preso parte ad una cerimonia di commemorazione presso il Piazzale d’Armi della Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera” di Campobasso ove si è tenuto il rito dell’alzabandiera in forma solenne col silenzio d’ordinanza.

Lo schieramento interforze è stato composto dai 163 frequentatori del 10° Corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato e da 30 Allievi Carabinieri della locale Caserma “Eugenio Frate” oltre che da una rappresentanza del personale degli Uffici della Polizia di Stato operanti in provincia.

Presenti alla cerimonia il Vicario del Prefetto di Campobasso, il Direttore della Scuola Allievi Agenti ed i vertici delle altre forze di polizia.

A seguire, in concomitanza con lo svolgimento del rito funebre a Trieste, sempre presso la Scuola “Giulio Rivera”, il Cappellano della Polizia di Stato Don Francesco Rinaldi ha condotto un momento di preghiera in ricordo del sacrificio dei due giovani agenti.

