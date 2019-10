Rionero meta ‘gettonata’ dagli orsi, nuovo avvistamento in paese

Un esemplare è stato notato in zona Montalto. Le raccomandazioni del Pnalm a difesa dell’esemplare e della pubblica incolumità

RIONERO SANNITICO. Il comune di Rionero Sannitico sembra essere una meta gettonata per gli orsi. In virtù della collocazione geografica, non sono rari gli avvistamenti di esemplari di orso marsicano, tipico abitante del Parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise.

Soltanto ieri l’ultima presenza registrata. Un plantigrado di taglia medio/piccola è stato visto aggirarsi in zona Montalto, nelle vicinanze della strada.

Ad attrarlo nei pressi dei paesi il cibo verosimilmente disponibile negli orti o sulle piante.

E in proposito si ricordano le raccomandazioni dell’Ente Parco a difesa dell’orso, che è specie protetta, e degli umani.

In primis, non dovrebbe essere fotografato e postato sui social, per non fornire ai curiosi precise indicazioni circa la sua collocazione. In secondo luogo, non deve trovare cibo facile, quindi giardini, orti e allevamenti andrebbero recintati. Infine, l’orso marsicano, nonostante non siano note notizie di attacchi all’uomo se non per difesa, non va avvicinato e, nel caso di incontro, è necessario gli venga lasciata una via di fuga.

L’obiettivo è che non si verifichi più quanto accaduto giorni addietro proprio a Rionero, quando un plantigrado è stato investito e ucciso da un automobilista, il quale non si è neppure fermato per allertare i soccorsi.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale