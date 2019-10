Isernia, calcinacci giù da un balcone: vigili del fuoco in azione

L’intervento nel tardo pomeriggio in pieno centro. Non sono state registrate gravi conseguenze

ISERNIA. Vigili del fuoco in azione, con due squadre, in pieno centro a Isernia per la messa in sicurezza di una piccola palazzina dal cui balcone si sono staccati pezzi di cornicione.

Nel tardo pomeriggio di oggi la segnalazione in Comando per un intervento in via Laurelli.

Spavento per i passanti e per i frequentatori di una palestra che sorge proprio in quello stabile. La caduta di calcinacci avrebbe potuto, infatti, ferire qualcuno. Ma il peggio è stato scongiurato.

