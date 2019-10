Il comitato pro-Trignina scopre autovelox ‘abusivo’. Automobilisti invitati a non pagare

In merito agli accertamenti effettuati con il rilevatore mobile all’altezza di Montenero di Bisaccia



CAMPOBASSO. Postazione autovelox non in regola scoperta dal Comitato ProTrignina Abruzzo e Molise, sulla statale 16 a Montenero di Bisaccia.

L’associazione, presieduta da Antonio Turdò, ha richiesto al Comando della Polizia Stradale di Campobasso, a mezzo Pec, la copia della relazione di sopralluogo effettuata il 9 ottobre e inviata in Prefettura l’11 ottobre.

“Con ampia soddisfazione abbiamo verificato che i nostri dubbi avevano fondamento – ha chiarito Turdò - in relazione ai verbali spediti da parte della polizia municipale di Montenero rilevati con autovelox mobile modello Velomatic 512D”

“Appena riceveremo la copia del documento richiesto – ha aggiunto Turdò - potremo dare conferme maggiori, ma da subito possiamo dire a “tutti automobilisti di non pagare e venire in associazione ad effettuare i ricorsi”

“Ma la più grande novità – ha concluso - è che possono venire in sede anche coloro che hanno pagato, poiché se come sembra l’abusivismo è acclarato dalle autorità superiori in materia di Sicurezza stradale (Polizia Stradale e Prefettura), chiederemo che si proceda con un Decreto prefettizio di spegnimento ‘ex tunc’ per tutti i verbali emessi dalla Polizia Municipale di Montenero di Bisaccia al chilometro 525+400 sulla statale 16. Appena lo otterremo avvieremo le procedure di rimborso"-