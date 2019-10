Isernia, blitz del Nas nelle case di riposo: tre amministratori denunciati

Attività ispettiva sul territorio pentro dei carabinieri che hanno riscontrato irregolarità in alcune residenze per anziani



ISERNIA. Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità in azione a Isernia e provincia, con controlli all’interno delle case di riposo.

Ed ecco che in tre finiscono nei guai per diverse irregolarità.

I militari dell’Arma hanno accertato che alcuni amministratori delle residenze per anziani ispezionate avevano omesso di comunicare all’Autorità competente le generalità delle persone ospitate, come impone la normativa in materia. Non è tutto. In alcuni casi è stata riscontrata anche l’assenza di autorizzazioni comunali.

Tre persone, amministratori delle case di riposo, sono state così denunciate.



