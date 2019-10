Isernia, all’Unieuro ‘tanto ti dà tanto’: acquisti un Dyson e ottieni 300 euro di bonus

Redazionale/Una somma da spendere per l’acquisto di una vasta gamma di prodotti delle migliori marche. Promozione tutta da scoprire nello store Calabrese Srl di Viale 3 Marzo

ISERNIA. Nuova imperdibile offerta all’Unieuro Calabrese srl di Isernia. Al via, il prossimo 24 ottobre, la promozione: ‘Tanto ti dà tanto’.

Acquistando Dyson V8 Absolute, comprensiva di home cleaning kit (spazzola sporco difficile, spazzola materassi e tubo estensibile), al prezzo esclusivo di 399 euro, si ottiene in regalo un buono del valore di 300 euro da spendere su una vasta gamma di prodotti disponibili in store e indicati in volantino.

Le occasioni riguardano lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, forni, notebook, tablet, smart tv, smartphone e altra merce: tutti delle migliori marche.

Ad esempio, dopo aver acquistato la Dyson V8 Absolute, sarà possibile ottenere una lavatrice Whirpool Zen a 499 euro anziché a 799 euro; oppure una lavasciuga Hotpoint a soli 479 euro invece di 779 euro; un frigorifero combinato LG a 799 euro anziché 1.099; un iPhone XS Max a 989 euro anziché 1.289. E le offerte sono ancora tante.

La promozione sarà valida dal 24 ottobre, come anticipato, fino al 10 novembre. E con il tasso zero si paga anche in dieci rate mensili. Fermo restando gli sconti su altra merce sempre presenti nel punto vendita di Viale 3 marzo 1970.

