Rapina in un supermercato di Campobasso: arrestato un 31enne

L’uomo, di origini bielorusse, ma residente in Molise, si trovava ai domiciliari. Il colpo era avvenuto nel mese di marzo. Agli arresti anche un 46enne

CAMPOBASSO. Aveva rapinato un supermercato di Campobasso. E’ stato arrestato dalla Squadra Mobile il 31enne bielorusso autore di un episodio, avvenuto nel marzo scorso, che aveva fatto molto discutere in città.

L’uomo, C.P., residente a Gambatesa e già agli arresti domiciliari, è stato sottoposto all’aggravamento della misura cautelare e portato in carcere, per non aver rispettato le prescrizioni imposte dal Gip di Campobasso.

E in esecuzione di un altro provvedimento della Procura di Campobasso sempre la Squadra mobile ha arrestato un 46enne, S.L, originario di Catanzaro. L’uomo, con diversi precedenti penali a carico, in particolare per truffa, deve scontare una pena di 3 anni e mesi 9 di reclusione.

