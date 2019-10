Illeciti sui fondi per l’accoglienza dei migranti: arresti in corso, coinvolto anche il Molise

Nell’ambito dell’operazione che Polizia e Finanza stanno eseguendo dalle prime luci dell’alba, su disposizione del Tribunale di Frosinone

CAMPOBASSO. Finanziamenti per l’accoglienza dei migranti, scoperti illeciti. Fin da questa mattina all’alba gli uomini della Polizia e della Guardia di Finanza di Frosinone stanno eseguendo, su disposizione del Gip del Tribunale Domenico di Croce, ordinanze di applicazione di misure cautelari in tre diverse regioni (Lazio, Campania e Molise) e in cinque province (Frosinone, Latina, Rieti, Caserta ed Isernia), nei confronti di appartenenti a due sodalizi criminosi, attivi nel settore dell'accoglienza ai migranti.

Le indagini dei poliziotti del commissariato di Cassino e della squadra mobile e del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, coordinate dal sostituto procuratore Alfredo Mattei, hanno acceso i riflettori su un articolato sistema di frode che, anche grazie alla corruzione di pubblici ufficiali preposti ai controlli e sindaci, ha consentito ai sodali di appropriarsi indebitamente di ingenti somme di denaro. I dettagli dell’operazione nella conferenza stampa che il procuratore capo Luciano D’Emmanuele terrà a Cassino.

