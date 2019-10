Latitante romeno rintracciato e arrestato dai carabinieri in Alto Molise

L’uomo è stato intercettato, insieme ad alcuni connazionali, a Pescopennataro. Nei suoi confronti un mandato di carcerazione europeo per reati contro il patrimonio

CAPRACOTTA. Colpito da un mandato di arresto europeo per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Capracotta nei pressi di Pescopennataro.

Termina così la latitanza di un pregiudicato romeno. L’uomo viaggiava a bordo di un’auto in alto Molise, in compagnia di altri due connazionali. La vettura è stata intercettata dai militari dell’Arma, i quali, procedendo ad alcuni controlli effettuati finanche attraverso la consultazione della banca dati Shengen, hanno scoperto come uno degli occupanti fosse appunto destinatario di un provvedimento cautelare, per reati risalenti al 2013.

I carabinieri, dopo aver chiesto supporto ad altra pattuglia, hanno proceduto all’immediato arresto del soggetto. Dopo le formalità di rito, estese anche alle verifiche presso il consolato competente, l’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Isernia, in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

