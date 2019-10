Lavori a Campobasso: ecco le strade dove sarà vietato parcheggiare

Per lavori alla condotta idrica e di installazione della fibra ottica

CAMPOBASSO. Lavori urgenti alla condotta idrica comunale, previsto il divieto di sosta in via Roma, dalle ore 7 del 28 ottobre fino al termine dell’intervento. Lo prevede un’ordinanza firmata dal dirigente della Polizia locale di Campobasso.

Per lavori di installazione della fibra ottica divieto di parcheggio invece in via San Lorenzo, dal civico 53 al 57/A e dal civico 35 fino all’incrocio con via Pietravalle, dalle ore 7 del 28 ottobre alle ore 17 del 30 ottobre. Sia in via Roma che in via San Lorenzo eventuali veicoli lasciati in sosta saranno portati via col carro attrezzi.

