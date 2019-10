Campobasso: giovane investito in tangenziale, traportato d’urgenza al Cardarelli

Violento l’impatto con l’utilitaria, sul posto forze dell’ordine e 118



CAMPOBASSO. Nella serata di oggi un violento impatto si è verificato all’altezza del bivio per Vazzieri. Un giovane di 32 anni è stato investito da un’auto in transito sulla tangenziale, probabilmente nel tentativo di attraversare a piedi la corsia. L’impatto è stato violento tanto da sfondare il parabrezza dell’utilitaria. Immediato l’intervento del 118 che ha trasportato d’urgenza il 32enne in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno esaminando l’esatta dinamica degli eventi.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale