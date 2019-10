Allarme furti, i ladri ripuliscono un appartamento e una villetta: rubati 30mila euro e oro

Nel mirino dei malviventi sono finite due abitazioni di via Campania a Campobasso. Indagano i Carabinieri



CAMPOBASSO. Indagano i Carabinieri per identificare i malviventi che, nella serata di ieri, hanno messo a segno due furti a Campobasso. Nel mirino sono finiti un appartamento e una villetta in via Campania.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i malviventi sono riusciti a entrare nell’appartamento. Con ogni probabilità sapevano che in casa non c’era nessuno. Hanno così potuto agire indisturbati portando via diversi oggetti d’oro.

Subito dopo, hanno forzato la porta d’ingresso di una villetta. In questo caso, sempre stando a quanto si è appreso, i padroni di casa erano ai piani alti dell’abitazione.

I ladri nel giro di pochi minuti hanno trovato e portato via circa 30mila euro in contanti e oggetti in oro.

Le vittime, una volta resesi conto dell’accaduto hanno segnalato l’accaduto ai Carabinieri. I militari hanno eseguito i rilievi del caso in cerca di elementi utili per l’identificazione dei ladri. Con ogni probabilità ad agire è stata una banda specializzata in questo tipo di reato.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale