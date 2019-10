Colpo allo spaccio, arrestato un 40enne trovato con droga e denaro

L’esito di un’operazione dei carabinieri di Termoli. L’uomo, pregiudicato del posto, è stato associato al carcere di Larino



TERMOLI. Si aggirava, con fare sospetto, insieme ad un amico, nella piazza antistante la stazione ferroviaria di Termoli. Aveva addosso ben 18 dosi di droga, tra cocaina e hashih, pronta per essere spacciata, nonché denaro contante.

Ed ecco che è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile un pregiudicato 40enne del posto. Nella sua casa, poi perquisita, i militari hanno trovato un altro grammo di hashish e soprattutto materiale atto al confezionamento delle sostanze stupefacenti. Il materiale è stato sequestrato, mentre per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Larino.

Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare la provenienza della droga, i posti in cui era venduta e, più in generale, inquadrare l’ambiente del consumo in città durante la “movida” del week-end.

Sempre a Termoli, nel corso di un’altra operazione, cinque giovani sono stati controllati e trovati in possesso di marijuana in un quartiere residenziale della città. Nei confronti degli stessi è scattata la segnalazione all’Ufficio Territoriale del Governo quali assuntori di droga.

