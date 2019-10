Cade da cavallo e batte la testa: paura per una 42enne del Termolese

L’incidente è avvenuto stamane a San Martino in Pensilis. Trauma cranico per la vittima, trasportata al San Timoteo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una 42enne di San Martino in Pensilis stamattina, poco dopo le 9:30, è caduta da cavallo riportando diverse escoriazioni al viso e un trauma cranico. Sono intervenuti in soccorso i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli per gli accertamenti del caso. Non dovrebbe aver riportato danni gravi.

Pietro Ranieri

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale