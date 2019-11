Ognissanti, la festa che unisce: l'omaggio dei molisani ai propri cari

Tanti i corregionali di ritorno per le celebrazioni dei defunti. D'obbligo la visita nei cimiteri: i crisantemi i fiori più gettonati

CAMPOBASSO/ISERNIA. Sono cominciate questa mattina le celebrazioni in onore di tutti i Santi. Al contempo sono iniziate anche le visite nei cimiteri, in vista della commemorazione dei defunti, prevista per domani, 2 novembre. Un'occasione, quella del ponte d'Ognissanti, per i tanti che vivono fuori regione, di ritorno in Molise per omaggiare, con un fiore, una pianta, o una semplice preghiera, i propri familiari che non ci sono più.

Un momento molto sentito dalla comunità cristiana. Oggi la Chiesa ricorda i meriti di tutti i santi, il che significa soprattutto celebrare le meraviglie che Dio ha operato nella vita di queste persone. Ma vuole anche ricordare in particolare la santità di quei cristiani, che sono Santi davanti a Dio e che la Provvidenza Divina ha voluto riservare per sé, non palesandoli pubblicamente per un culto canonico ecclesiale. Domani il ricordo andrà ai defunti. I propri cari, certo, ma anche e soprattutto a quelli che nessuno ricorda. La festa liturgica risale al 2 novembre 998, quando venne istituita da Sant’Odilone, monaco benedettino e quinto abate di Cluny, nel sud della Francia.

Da oggi, dunque, la tradizione si rinnova con le visite sulle tombe dei propri cari. Il fiore simbolo di questa giornata resta il crisantemo, il cui prezzo resta pressoché invariato rispetto allo scorso anno, anche per effetto del clima mite che si sta registrando, che ne ha favorito il processo produttivo.

Tanti i riti religiosi che caratterizzeranno le due giornate. Sarà come sempre possibile lucrare l’indulgenza plenaria per le anime dei fedeli defunti con la visita ad una chiesa, la confessione (anche negli 8 giorni precedenti o successivi), la comunione e la recita del Padre Nostro e del Credo.

I RITI RELIGIOSI A ISERNIA. Reso noto il programma religioso previsto in Cattedrale per la Solennità di tutti i Santi. Oggi la Santa Messa verrà celebrata alle ore 8.00, 10.30, 12:00 e 18.00. Nel pomeriggio alle ore 15 il vescovo della diocesi, monsignor Camillo Cibotti, presiederà la Santa Messa nel cimitero cittadino. Domani, in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, verrà celebrata la Santa Messa in Cattedrale alle ore 9:30 e alle ore 18:00.

