Maxi frode delle auto di lusso: concessi i domiciliari all’indagato isernino

Il Riesame ha accolto l’istanza del legale del 50enne, Raffaele Teodoro. L’uomo era finito in carcere lo scorso 17 ottobre nell’ambito dell’operazione Galaxy della Guardia di Finanza, con l’accusa di associazione a delinquere in concorso finalizzata alla truffa aggravata e falso



ISERNIA. Maxi-truffa delle auto di lusso: concessi i domiciliari a C.I., il 50enne isernino che, lo scorso 17 ottobre, era finito in carcere nell’ambito dell’operazione Galaxy messa a segno dalla Guardia di Finanza.

Il Riesame ha accolto l’istanza del suo legale, Raffaele Teodoro, che aveva chiesto una misura meno afflittiva per il suo assistito. L’uomo, accusato di associazione a delinquere in concorso finalizzata alla truffa aggravata e falso, secondo gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo importante nelle gestione delle false pratiche auto con cui è stata messa a segno la frode milionaria ai danni dell’Unione Europea.

La scorsa settimana, come è noto, è tornata a casa anche l’altra indagata isernina, la 54enne M.B.L. Il suo avvocato, Carmine Biasiello, ha ottenuto dal Gip la revoca della misura cautelare in carcere.

La maxinchiesta delle Fiamme Gialle, coordinata dalla procura di Isernia incentrata sulla commercializzazione delle auto di lusso di origine comunitaria, ha portato alla luce una mega frode in danno dell’Unione europea e dell’Italia. L’operazione ha fatto scattare il sequestro preventivo di circa 7.5 milioni di euro per beni mobili ed immobili, somme di denaro, autoveicoli e quote societarie nei confronti di 23 persone e 21 società con sedi in tutta Italia. Le indagini, durate un anno con l'impiego di circa 200 militari e numerosi automezzi, hanno toccato le provincie di Isernia, Milano, Salerno, Caserta, Frosinone, Latina e Macerata.

I numeri parlano di 51,5 milioni di euro di imponibile relativi all’emissione di fatture soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti; 167 persone fisiche coinvolte a vario titolo; 159 concessionarie auto italiane e 9 società estere coinvolte. Secondo gli inquirenti, sfruttando l’indebito risparmio d’imposta costituito dall’Iva al 22 per cento non versata, i presunti responsabili della frode sono risusciti ad acquisire una rilevante quota di mercato, costituendo delle vere e proprie posizioni dominanti nel mercato nazionale degli autoveicoli di lusso, con l’ovvia conseguenza della distorsione del principio di libera concorrenza.

