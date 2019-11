Gestione dell’emergenza, 90 cittadini tratti in salvo: il bilancio delle attività del Cnsas Molise

I numeri dell’attività svolta a supporto di 118 e protezione civile in tre anni di convenzione con la Regione

CAMPOBASSO. Allo scadere della convenzione triennale con la Regione Molise, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) traccia un bilancio della propria attività.

Un bilancio significativo, per il quale i tecnici specializzati del Corpo hanno supportato il servizio 118 per interventi tecnico sanitari di emergenza, specie in zone montane, ed in eventi di calamità naturale in qualità di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile.

In tre anni, non ancora conclusi, il Cnsas ha effettuato oltre 80 giornate di intervento per prestare soccorso e trarre in salvo, in collaborazione con sanitari e forze dell’ordine, oltre 90 cittadini in difficoltà o in pericolo di vita per incidenti legati alla pratica di attività turistiche, ricreative e lavorative in territori impervi.

Di notevole rilevanza le attività di protezione civile durante l’emergenza neve del 2017, in particolare quello a Farindola per la valanga di Rigopiano, in cui numerosi tecnici del Cnsas Molise hanno operato dal primo giorno di emergenza e per un’intera settimana, partecipando alle attività di soccorso e salvataggio di nove persone sopravvissute tra cui quattro bambini.

A queste operazioni si aggiungono oltre trenta giornate di prevenzione, realizzate mediante posti di soccorso avanzato in occasione di gare e manifestazioni sportive in territorio montano della regione e attività di divulgazione e prevenzione degli incidenti in montagna, nell’ambito del Progetto del CNSAS “Sicuri in Montagna”.

L’efficienza di questo sistema di prevenzione e soccorso è garantito dalla continua formazione ed addestramento del personale impiegato. Sono state circa 200 le giornate di addestramento necessarie a garantire l’elevato standard di specializzazione dei tecnici, così come previsto dalle norme in materia di Soccorso Alpino e di Sicurezza del lavoratore.

A queste si aggiungono, infine, oltre 25 giornate di esercitazioni per il soccorso in montagna effettuate con i reparti volo della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e del 118.

