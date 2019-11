Orologi 'taroccati' nello zainetto: denunciato un ambulante senegalese

L’uomo è stato identificato durante un controllo di routine

RICCIA. Lo scorso 23 ottobre i carabinieri di Riccia, nel corso di un regolare controllo, hanno identificato e denunciato in stato di libertà un cittadino Senegalese, W. A. 35enne. L’uomo deteneva numerosi orologi palesemente contraffatti allo scopo di venderli. Gli orologi, tutti sottoposti a sequestro, erano occultati in uno zaino in suo possesso e riportavano diversi marchi di rinomate e lussuose case del settore.

