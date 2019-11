Il Molise piange uno dei suoi figli più celebri: è morto Fred Bongusto.

Nato a Campobasso il 6 aprile 1935, aveva composto alcuni brani che hanno fatto la storia della musica italiana, da ‘Una rotonda sul mare’, a ‘Frida’, a ‘Spaghetti a Detroit’

CAMPOBASSO. Il Molise è in lutto: è morto Fred Bongusto. Il celebre artista, nato a Campobasso, aveva compiuto 84 anni il 6 aprile. Come ha fatto sapere il suo ufficio stampa il cantante e compositore, che era malato da tempo, è deceduto nella sua casa di Roma la notte scorsa. Alle 3.30 circa il suo cuore ha cessato di battere il cuore. I funerali saranno celebrati a Roma lunedì 11 novembre, con inizio alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli artisti, in piazza del Popolo.

‘Una rotonda sul mare’ (1964) è considerato il suo maggiore successo. Tra gli altri suoi brani più noti ‘Malaga’, ‘Spaghetti a Detroit’, ‘Amore fermati’, ‘Frida’, ‘Tre settimane da raccontare’.

